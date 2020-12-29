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    29.12.2020 - 00:03 |

    Rotary vakfından iz bırakan projeler

    Dokuz Eylül Rotary Kulübü’nün düzenlediği online toplantıda dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşu Rotary vakfının iz bırakan projelerini anlatıldı.

    Rotary vakfından iz bırakan projeler

    Toplantının konuğu Dokuz Eylül Rotary Kulübü Geçmiş Dönem Direktörü Şafak Alpay oldu. Alpay “46 yıllık bir rotaryen olarak söyleyebilirim ki Rotary aslında hayata dokunuyor. Bu dokunuş bazen insanlara, bazen şehirlere, ülkelere ve hatta dünyaya kadar uzanıyor” dedi. Betül Elmasoğlu ise, dünyaya iz bırakan bir kulübün üyesi ve Dönem Başkanı olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

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