Rotary vakfından iz bırakan projeler

Toplantının konuğu Dokuz Eylül Rotary Kulübü Geçmiş Dönem Direktörü Şafak Alpay oldu. Alpay “46 yıllık bir rotaryen olarak söyleyebilirim ki Rotary aslında hayata dokunuyor. Bu dokunuş bazen insanlara, bazen şehirlere, ülkelere ve hatta dünyaya kadar uzanıyor” dedi. Betül Elmasoğlu ise, dünyaya iz bırakan bir kulübün üyesi ve Dönem Başkanı olmaktan gurur duyduğunu belirtti.