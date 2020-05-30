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    HaberlerEge Haberleri Rotary’den liderlik eğitimi
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    30.05.2020 - 00:02 |

    Rotary’den liderlik eğitimi

    Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Aydın, Balçova, Bodrum Rotary Kulüpleri iş birliğinde ilk kez dijital ortamda bir liderlik eğitimi düzenledi.

    Rotary’den liderlik eğitimi

    189 gençle bir araya gelen, Dünyada En Etkili 250 Kadın Lider arasında gösterilen İmge Kaya Sabancı, “Tercihlerim beni bu bulunduğum noktaya getirdi. Networking ben ne alabilirim değil, ben ne verebilirim diyebilmektir” dedi. Alarko Holding Stratejik Planlama Müdürü Tal Garih, “Hedef yoksa başarılı olmak zor ve en değerli bilgi bilmediğini bilmek” şeklinde konuştu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen ise gözde bilgiyle birlikte insanlığın ihtiyaç duyacağı mesleklerin de hızla değişeceğini dile getirdi.

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