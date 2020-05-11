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    HaberlerEge Haberleri Rotary’den miniklere ödüller
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    11.05.2020 - 00:01 |

    Rotary’den miniklere ödüller

    Rotary’den miniklere ödüller

    İzmir Rotary Kulübü’nün “Bana 23 Nisan’ı Anlat” konulu video yarışması sonuçlandı. Minikler; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan ne anladıklarını, onlarda yarattığı duygu ve düşünceleri yansıttı. 6-9 yaş kategorisinde yarışmanın birincisi Antakya Defne ilçesi Gümüş Göze İlköğretim Okulu’ndan Hediye Balcı, 10-13 yaş grubunda ise 1. İzmir Seyrek İlköğretim Okulun’ndan Öykü Zıng oldu.

    Bakan Koca'dan Anneler Günü paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca Anneler Günü paylaşımında, "Hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz" dedi.
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    Yalın'dan Anneler Günü'ne özel şarkıŞarkıcı Yalın, Anneler Günü'ne özel şarkı yaptı. Parçayı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Yalın, büyük ilgi gördü.
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