11.05.2020 - 00:01 |
Rotary’den miniklere ödüller
İzmir Rotary Kulübü’nün “Bana 23 Nisan’ı Anlat” konulu video yarışması sonuçlandı. Minikler; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan ne anladıklarını, onlarda yarattığı duygu ve düşünceleri yansıttı. 6-9 yaş kategorisinde yarışmanın birincisi Antakya Defne ilçesi Gümüş Göze İlköğretim Okulu’ndan Hediye Balcı, 10-13 yaş grubunda ise 1. İzmir Seyrek İlköğretim Okulun’ndan Öykü Zıng oldu.
Bakan Koca'dan Anneler Günü paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca Anneler Günü paylaşımında, "Hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz" dedi.