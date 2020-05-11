Rotary’den miniklere ödüller

İzmir Rotary Kulübü’nün “Bana 23 Nisan’ı Anlat” konulu video yarışması sonuçlandı. Minikler; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan ne anladıklarını, onlarda yarattığı duygu ve düşünceleri yansıttı. 6-9 yaş kategorisinde yarışmanın birincisi Antakya Defne ilçesi Gümüş Göze İlköğretim Okulu’ndan Hediye Balcı, 10-13 yaş grubunda ise 1. İzmir Seyrek İlköğretim Okulun’ndan Öykü Zıng oldu.