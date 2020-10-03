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    HaberlerEge Haberleri RrefahImız, herkese ulaşacak
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    03.10.2020 - 07:00 |

    RrefahImız, herkese ulaşacak

    Acil Çözüm ekipleriyle Bucalıların taleplerini dinleyen Başkan Soyer 9 yaşındaki bir miniğe de park sözü verdi

    RrefahImız, herkese ulaşacak

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ihtiyaçlara kısa sürede cevap verebilmek için oluşturulan Acil Çözüm ekipleriyle birlikte Buca’ya gitti. Yurttaşların sorunlarını dinleyen Soyer, “Sizin için buradayız. İsteklerinizi yerine getirmek için elimizden gelen ne varsa hızla yapacağız” dedi. Soyer’den park sözü alan 9 yaşındaki Eren Güneş’in sevinci ise herkesin yüzünü güldürdü. Güneş, “Artık parka gitmek için çok uzaklara yürümeyeceğim” diyerek sevincini paylaştı.
    ‘Söz vermiştik’
    Üç mahallede ihtiyaç duyulan park, asfalt, dere ıslahı, yol düzenleme çalışmaları için 21 noktada incelemelerde bulunan Soyer, “Kampanya döneminde ‘Kentin arka sokaklarına dokunup bu mahallelerin hayatını değiştireceğiz’ demiştik. Ekiplerimiz ev ev, sokak sakak gezerek ihtiyaçları tespit edip rapor hazırlıyorlar. Bu rapor üzerine uygulama ekiplerimiz bölgeye giderek yerinde ve hızlı çözüm üretiyor. İzmir’de el değmedik arka sokak bırakmayacağız” diye konuştu. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise, “Yakın bir süreçte kent refahının buradaki arka sokaklara geleceğine inancımız sonsuz” dedi.

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