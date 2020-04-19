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    HaberlerEge Haberleri Ruh değişimine dikkat edilmeli
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    19.04.2020 - 00:02 |

    Ruh değişimine dikkat edilmeli

    Ruh değişimine dikkat edilmeli

    Ebeveynlerin sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden çocukları korumalarını gerektiğini söyleyen İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nagihan Cevher Binici, “Virüse dair ana hatlarıyla bilgi verilebilir. Ancak çocuğunuzda yeni ortaya çıkan davranış değişikliklerine dikkat etmek önemlidir. Değişim görüyorsanız mutlaka bir çocuk ve ergen psikiyatristine başvurun” diye konuştu.

    Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.
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