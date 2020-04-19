Ruh değişimine dikkat edilmeli

Ebeveynlerin sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden çocukları korumalarını gerektiğini söyleyen İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nagihan Cevher Binici, “Virüse dair ana hatlarıyla bilgi verilebilir. Ancak çocuğunuzda yeni ortaya çıkan davranış değişikliklerine dikkat etmek önemlidir. Değişim görüyorsanız mutlaka bir çocuk ve ergen psikiyatristine başvurun” diye konuştu.