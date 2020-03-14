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    HaberlerEge Haberleri Ruh sağlığınızı da korumaya çalışın
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    14.03.2020 - 00:46 |

    Ruh sağlığınızı da korumaya çalışın

    Günlerdir dünyanın birinci gündem maddesi haline gelen koronavirüs, ruh sağlığını da etkileyebiliyor.

    Ruh sağlığınızı da korumaya çalışın

     Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Psikolojik Danışma Birimi Sorumlusu Berrin Özyurt, kaygının ve stresin nasıl yönetilebileceğini anlattı. Konuyla iligli bilgi kirliliğinin yoğun olduğunu da dile getiren Özyurt, şöyle konuştu:

    Rutine bağlı kalın

    “Stresli dönemlerde sosyal çevrenizden alacağınız destek önemli, bu nedenle geniş aile üyeleriniz ve işyerinizde çalışan meslektaşlarınızla ilişkilerini sürdürün ve gerektiğinde onlardan duygusal destek alın. Böyle durumlarda genellikle rutine bağlı kalmak iyidir. Nefes egzersizleri ve kasları gevşetme teknikleri, yoga, meditasyon gibi stresle ve kaygıyla baş edip sizi rahatlatacak yöntemler konusunda bilgi edinin. Düzenli uyuyun ve sağlıklı beslenin, egzersiz gibi fiziksel aktivitelerde bulunun. Böylece kendinizi daha rahat hissedecek ve kontrolün sizde olduğunu fark edeceksiniz.”

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