Ruh sağlığınızı da korumaya çalışın

Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Psikolojik Danışma Birimi Sorumlusu Berrin Özyurt, kaygının ve stresin nasıl yönetilebileceğini anlattı. Konuyla iligli bilgi kirliliğinin yoğun olduğunu da dile getiren Özyurt, şöyle konuştu:



Rutine bağlı kalın



“Stresli dönemlerde sosyal çevrenizden alacağınız destek önemli, bu nedenle geniş aile üyeleriniz ve işyerinizde çalışan meslektaşlarınızla ilişkilerini sürdürün ve gerektiğinde onlardan duygusal destek alın. Böyle durumlarda genellikle rutine bağlı kalmak iyidir. Nefes egzersizleri ve kasları gevşetme teknikleri, yoga, meditasyon gibi stresle ve kaygıyla baş edip sizi rahatlatacak yöntemler konusunda bilgi edinin. Düzenli uyuyun ve sağlıklı beslenin, egzersiz gibi fiziksel aktivitelerde bulunun. Böylece kendinizi daha rahat hissedecek ve kontrolün sizde olduğunu fark edeceksiniz.”