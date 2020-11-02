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    02.11.2020 - 07:00 |

    Ruhumuzu da sarstı

    İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Merve Babalıoğlu ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Önder Küçük, deprem sonrası oluşabilecek psikolojik problemlere karşı uyarılarda bulundu.

    Ruhumuzu da sarstı

    İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Merve Babalıoğlu ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Önder Küçük, deprem sonrası oluşabilecek psikolojik problemlere karşı uyarılarda bulundu. Kişilerde, sürekli sallanıyormuş gibi hissetmek, en ufak seste ürkmek, abartılı tepkiler veya hissizlik gibi durumlar olabileceğini belirten Babalıoğlu, “Nefes darlığı, mide bulantısı, iştahsızlık, uyku düzensizliği, kapalı alan korkusu gelişebilir. Yakınlarını kaybedenlerde ise kabul edememe, öfke, tepkisizlik, suçlama, inkâr gibi durumların ortaya çıkabilir. Bunlar, akut stres reaksiyonu durumunun bir parçası ve birkaç hafta içerisinde geçmesi beklenir. Ancak devam etmesi halinde bir uzmana başvurmanız önerilir” diye konuştu.
    Güven hissi arıyorlar
    Çocukların da bu dönemde en temel ihtiyacının güvende olduklarını hissetmeleri olduğunu söyleyen Küçük ise, “Ebeveynlerin sakin, güven veren bir tutum içinde olması gerekiyor. Çocukların korku, öfke gibi duygularını dile getirmesi veya ağlamaları konusunda engelleyici olmadan yaklaşılmalı. Depremle ilgili bilgilendirin, önlemler üzerine konuşabilirsiniz” dedi.

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