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    HaberlerEge Haberleri Rukiye Nine aşıya koştu
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    22.01.2021 - 07:00 |

    Rukiye Nine aşıya koştu

    DENİZLİ’nin Tavas ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Rukiye Pala’ya koronavirüs aşısının ilk dozu uygulandı.

    Rukiye Nine aşıya koştu

    DENİZLİ’nin Tavas ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Rukiye Pala’ya koronavirüs aşısının ilk dozu uygulandı. Kızı Aysel ve torunu Sinan Günay ile birlikte Nikfer Aile Sağlık Merkezi’ne gelen Pala, herkesin aşı olması gerektiğini hatırlattı. 2 bin 125 nüfuslu mahallenin en yaşlısı olan Rukiye Nine; bir süre gözetim altında tutuldu ardından da evine gönderildi. Kızı Aysel Günay, “Gerçek yaşı 105, nüfus kağıdına göre 103 görünüyor. Mahallenin en yaşlısı, 9 çocuk sahibiydi, üçü vefat etti, altısı hayatta. Aşı olacağını öğrenince kendisi hemen gelmek istedi” dedi.

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