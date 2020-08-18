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    HaberlerEge Haberleri ‘Rüzgâr’ avcıları
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    18.08.2020 - 07:00 |

    ‘Rüzgâr’ avcıları

    Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenleri Prof. Dr. Özgür Eğilmez ve Dr. Carmen Amaddeo’nun yer aldığı proje ile ülkemizin enerji üretimindeki payı yüzde 7.42’ye çıkan rüzgâr enerjisini elde etmek için kullanılan türbinlerin; rüzgâr, ısı, nem gibi mevsimsel etkiler ve olası depremler karşısında yaşayabilecekleri incelenecek.

    ‘Rüzgâr’ avcıları

    Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenleri Prof. Dr. Özgür Eğilmez ve Dr. Carmen Amaddeo’nun yer aldığı proje ile ülkemizin enerji üretimindeki payı yüzde 7.42’ye çıkan rüzgâr enerjisini elde etmek için kullanılan türbinlerin; rüzgâr, ısı, nem gibi mevsimsel etkiler ve olası depremler karşısında yaşayabilecekleri incelenecek. Sayıları 3 bin 285’e ulaşan türbinlerin geleceğine ışık tutacak proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Rüzgâr enerjisinin son yılların önemli ve cazip enerji kaynaklarından olduğunu dile getiren Dr. Amaddeo, “Bu avantajlar, enerji sektörünün daha yüksek, daha büyük ve daha gelişmiş rüzgâr türbinleri inşa etmesi yönünde giderek artan bir talep yaratıyor. Ancak bunların hiç aksamadan enerji üretebilmesi ve ömürleri boyunca işlevsel kalabilmeleri, bu devasa yapıların yapısal bütünlüklerinin izlenmesi gerekliliğini de doğuruyor. 2 yıl sürecek projenin çıktıları, türbinlerin geleceğine ışık tutacak” dedi.
    Prof. Dr. Özgür Eğilmez ise “Bu proje kapsamında, aktif haldeki büyük ölçekli bir rüzgâr türbinine; ivme ölçer, ısı ölçer, nem ölçer, rüzgâr izleme istasyonu gibi çeşitli algılayıcılar yerleştirilecek. Bu algılayıcılarla uzun dönemli dinamik veri toplanacak. Bu veriler, çeşitli yöntemlerle analiz edilecek. Bu da tüm bu faktörlerin, türbin kulesini nasıl etkilediğine ilişkin önemli bilgiler verecek” diye konuştu.

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