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    HaberlerEge Haberleri ‘S plaka kararı düzeltilmeli’
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    08.04.2020 - 00:08 |

    ‘S plaka kararı düzeltilmeli’

    ‘S plaka kararı düzeltilmeli’

    İZMİR Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında toplu ulaşımda kapasite yarı yarıya düşürülünce, araç sıkıntısı olmaması amacıyla bazı ticari araçlara geçici süreyle S plaka yetkisi verdi. İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, kararı iyi niyetli bulduğunu ancak ‘S’ plakalı esnafın yüzde 80’inin evde oturduğunu, herhangi bir araç sıkıntısının olmadığını belirtti, kararın iptalini istedi, “Valiliğe ve Büyükşehir Belediyesi’ne durumu ilettik. Konunun kısa süre içinde sonuçlanacağına eminiz. Esnafın hak ve menfaatlerinin korunacağını inanıyoruz” dedi

    ‘Zor dönemdeyiz’

    S plakalı araç sahipleri, Buca Çamlıkule Pazaryeri’nde toplandı, tepkilerini alkış ve korna çalarak gösterdi ve kararın kaldırılmasını istedi.  Sosyal mesafeye dikkat eden grup adına açıklama yapan 35 S Plakalı Esnaf Derneği Başkanı Erdem Mert, “Biz S plakamızla hem öğrenci hem personel taşıyoruz. Koronavirüsten olumsuz etkilenen sektörlerin içinde biz de varız. Okullar tatil edilince, birçok esnafımız işinden oldu. Servisçi esnafımızın yüzde 20’si çalışıyor. Zor bir dönemden geçiyoruz. Karardan bir an önce dönülmesini istiyoruz” dedi.-KADİR ÖZEN DHA

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