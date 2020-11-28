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    28.11.2020 - 07:00 | | TEZCAN EKİZLER AA

    Saadet Teyze virüsü yendi

    İzmir Foça’da yaşayan, 3 ve 7 torunu bulunan 90 yaşındaki Saadet Solaç’ın, Menemen Devlet Hastanesi’nde gördüğü 10 günlük tedavinin ardından Kovid-19 testi negatif çıktı

    Saadet Teyze virüsü yendi

    İzmir Foça’da yaşayan, 3 ve 7 torunu bulunan 90 yaşındaki Saadet Solaç’ın, Menemen Devlet Hastanesi’nde gördüğü 10 günlük tedavinin ardından Kovid-19 testi negatif çıktı. Tekrar sağlığına kavuşan Solaç, “Herkes salgına karşı dikkatli olmalı ve tedbirlere uymalı. Bu hastalığın şakası yok” dedi. 

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