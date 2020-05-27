Saanen bereketi

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, besici Hüseyin Yılmaz (56), 27 yıl önce iki Saanen ırkı keçi ile kıl keçilerinde başlattığı melezleme çalışmalarında 120 keçiye ulaştı. Yılmaz’ın iki litre süt veren kara keçileri, 4 kilo süt verir hale geldi. Yılmaz, bugüne kadar yurdun değişik yörelerine binin üzerinde damızlık satışı yaptığını belirtti. Geçen yıl bin 500 ile 2 bin lira arasında alıcı bulan Saanen keçileri, bu yıl 2 bin 500 ile 3 bin liraya satılıyor. l