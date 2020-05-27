27.05.2020 - 07:00 | | SEFER TALAY DHA
Saanen bereketi
BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, besici Hüseyin Yılmaz (56), 27 yıl önce iki Saanen ırkı keçi ile kıl keçilerinde başlattığı melezleme çalışmalarında 120 keçiye ulaştı.
BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, besici Hüseyin Yılmaz (56), 27 yıl önce iki Saanen ırkı keçi ile kıl keçilerinde başlattığı melezleme çalışmalarında 120 keçiye ulaştı. Yılmaz’ın iki litre süt veren kara keçileri, 4 kilo süt verir hale geldi. Yılmaz, bugüne kadar yurdun değişik yörelerine binin üzerinde damızlık satışı yaptığını belirtti. Geçen yıl bin 500 ile 2 bin lira arasında alıcı bulan Saanen keçileri, bu yıl 2 bin 500 ile 3 bin liraya satılıyor. l
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.