Saat Kulesi’nde renkli karşılama

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi hazırladığı yılbaşı programı sosyal medya üzerinden ilgiyle izlendi. Başkan Tunç Soyer, yeni yılın ilk saniyelerinde yayınlanan yılbaşı mesajında, “Krizlerle boğuştuğumuz 2020 yılını geride bırakıyoruz. Bu felaket döneminde en çok sağlığın kıymetini öğrendik. Dayanışmanın onurunu yaşadık. Dilerim ki birbirimize ihtiyacımız olduğunu hiç unutmadan güler yüzle, el ele, omuz omuza yepyeni bir yılı yine birlikte yaşarız” ifadelerini kullandı.

Görsel şölen yaşattı

Büyükşehir’in sosyal medya hesaplarından ve İzmir Tube üzerinden yayınlanan program, 23.40’ta Saat Kulesi’ndeki ışık gösterisi ile başladı. Gösteriyi genç sanatçı Ekin Ekinci’nin piyano performansı izledi. Saat Kulesi’ne yansıtılan özel mapping gösterisi ise Okan Bayülgen’in seslendirmesiyle evlere konuk oldu. “Şartlar ne olursa olsun biz birlikte mutluyuz” sözleriyle başlayan şov, İzmir Marşı eşliğinde görsel bir şölene dönüştü.