Sabaha kadar hız kesmeden çalıştılar

Ekipler mazgalları, dereleri, yollara akan çamurları temizledi. 14 Mayıs Mahallesi’nde istinat duvarı çöken yol trafiğe açıldı. Ekipler, ayrıca bir süredir cami avlusundaki bir koltuk üzerinde yatıp kalkan, yağmur nedeniyle naylon poşetin altına sığınan vatandaşa da el uzattı; otele yerleştirdi. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel de, personele teşekkür etti.