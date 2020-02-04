Sabahlatan etkinlik

Karaburun Belediyesi’nin “Denizin en mavisi, levreğin en tazesi” sloganıyla düzenlediği 11’inci Levrek Avı Yarışması, 1-2 Şubat günlerinde, Mordoğan 1 No’lu Balıkçı Barınağı’nda yapıldı. İzmir’den ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen bine yakın amatör deniz tutkununu buluşturan yarışmaya, Deniz Dükkânı ve Lahur Marine firmaları sponsor oldu. Birbirinden güzel öğretici ve eğlenceli konularda söyleşilerin de gerçekleştirildiği 11. Mordoğan Levrek Avı Yarışması’nda, Doç. Dr. Ahmet Uhri, Öğretim Görevlisi Mustafa Özbaş, gazeteci Nedim Atilla, Soner Birgül ve Kaan Özden, balıkçılık ve levrek ile ilgili konularda katılımcıları bilgilendirdi.

İkramlar bitmedi

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın açılış konuşması ile 1 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.30’da başlayan yarışma, 2 Şubat Pazar sabahı saat 09.00’a kadar devam etti. Gece boyunca yarışmacılara sucuk-ekmek, çorba ve çay-kahve ikramı yapıldı. Katılımcıların aileleri ise, Mordoğan sahilinde yakılan ateşlerin başında keyifli bir gece geçirdi. Türkiye’nin en temiz denizine sahip olan Karaburun’un doğal zenginliklerine ilişkin farkındalık yaratmayı amaçladıklarını dile getiren İlkay Girgin Erdoğan, etkinliğinin adında ‘yarışma’ kelimesinin bulunmasına rağmen, temel amacın, ‘Türkiye’nin mavi vatanı’ olan denizlerin korunması olduğunu söyledi.

Denizlerin en kıymetli varlıkları olan balıkların bulunmaz birer besin kaynağı olduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, “Yarışma komitemiz ile birlikte, 40 santimin altındaki balıkları değerlendirme dışında tuttuk. Ayrıca levreğin yumurtlamasına daha fazla imkân tanımak amacıyla yarışmayı şubat ayına taşıdık. Gönlümüzden geçen en büyük balığın değil, en güzel dostlukların yakalanması. Arzu ettiğimiz en çok balığın değil, en çok bizi biz yapan paylaşımların tutulması. Nitekim bu yarışmada bunu yaşadık. Levrek bahane, dostluk ve beraberlik şahane” dedi.

Ödül sahipleri kurayla seçildi

Amatör balıkçıları bir araya getiren organizasyon, sportif amaçlı balık tutulmasını sağlayarak, gerektiği durumlarda sosyal sorumluluk bilinci ile balıkların salım yapılması bilincini uyandırmayı amaçladı. Amatör balıkçılığın sürdürülebilirliği açısından yarışmada 40 santimetre altındaki levrekler değerlendirmeye alınmadığı için 1., 2. ve 3.’lük ödülleri ve Kalamar Ödülü belirlenemedi. Hediye çeki olarak verilmesi planlanan üç bin liralık birincilik ödülü, iki bin liralık ikincilik ödülü, bin liralık üçüncülük ödülü ve bin liralık Kalamar Ödülü yarışmacılar arasında kura çekilerek sahiplerini buldu. Yarışma kapsamında yapılan çekilişte, sponsor Deniz Dükkanı tarafından 80 adet sürpriz hediye de dağıtıldı.