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    04.02.2020 - 07:00 |

    Sabahlatan etkinlik

    Karaburun Belediyesi’nin düzenlediği Levrek Avı Yarışması, rekor sayıda amatör deniz tutkununu, 11’inci kez muhteşem doğada bir araya getirdi

    Sabahlatan etkinlik

    Karaburun Belediyesi’nin “Denizin en mavisi, levreğin en tazesi” sloganıyla düzenlediği 11’inci Levrek Avı Yarışması, 1-2 Şubat günlerinde, Mordoğan 1 No’lu Balıkçı Barınağı’nda yapıldı. İzmir’den ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen bine yakın amatör deniz tutkununu buluşturan yarışmaya, Deniz Dükkânı ve Lahur Marine firmaları sponsor oldu. Birbirinden güzel öğretici ve eğlenceli konularda söyleşilerin de gerçekleştirildiği 11. Mordoğan Levrek Avı Yarışması’nda, Doç. Dr. Ahmet Uhri, Öğretim Görevlisi Mustafa Özbaş, gazeteci Nedim Atilla, Soner Birgül ve Kaan Özden, balıkçılık ve levrek ile ilgili konularda katılımcıları bilgilendirdi.

    İkramlar bitmedi

    Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın açılış konuşması ile 1 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.30’da başlayan yarışma, 2 Şubat Pazar sabahı saat 09.00’a kadar devam etti. Gece boyunca yarışmacılara sucuk-ekmek, çorba ve çay-kahve ikramı yapıldı. Katılımcıların aileleri ise, Mordoğan sahilinde yakılan ateşlerin başında keyifli bir gece geçirdi. Türkiye’nin en temiz denizine sahip olan Karaburun’un doğal zenginliklerine ilişkin farkındalık yaratmayı amaçladıklarını dile getiren İlkay Girgin Erdoğan, etkinliğinin adında ‘yarışma’ kelimesinin bulunmasına rağmen, temel amacın, ‘Türkiye’nin mavi vatanı’ olan denizlerin korunması olduğunu söyledi.
    Denizlerin en kıymetli varlıkları olan balıkların bulunmaz birer besin kaynağı olduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, “Yarışma komitemiz ile birlikte, 40 santimin altındaki balıkları değerlendirme dışında tuttuk. Ayrıca levreğin yumurtlamasına daha fazla imkân tanımak amacıyla yarışmayı şubat ayına taşıdık. Gönlümüzden geçen en büyük balığın değil, en güzel dostlukların yakalanması. Arzu ettiğimiz en çok balığın değil, en çok bizi biz yapan paylaşımların tutulması. Nitekim bu yarışmada bunu yaşadık. Levrek bahane, dostluk ve beraberlik şahane” dedi.

    Ödül sahipleri kurayla seçildi

    Amatör balıkçıları bir araya getiren organizasyon, sportif amaçlı balık tutulmasını sağlayarak, gerektiği durumlarda sosyal sorumluluk bilinci ile balıkların salım yapılması bilincini uyandırmayı amaçladı. Amatör balıkçılığın sürdürülebilirliği açısından yarışmada 40 santimetre altındaki levrekler değerlendirmeye alınmadığı için 1., 2. ve 3.’lük ödülleri ve Kalamar Ödülü belirlenemedi. Hediye çeki olarak verilmesi planlanan üç bin liralık birincilik ödülü, iki bin liralık ikincilik ödülü, bin liralık üçüncülük ödülü ve bin liralık Kalamar Ödülü yarışmacılar arasında kura çekilerek sahiplerini buldu. Yarışma kapsamında yapılan çekilişte, sponsor Deniz Dükkanı tarafından 80 adet sürpriz hediye de dağıtıldı.

    Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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    Yayın balığını görenler dönüp tekrar baktıMANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir balıkçıda satılan dev yayın balığını gören, dönüp bir daha baktı. 100 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki yayın balığı, kilogramı 30 liradan satıldı.
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