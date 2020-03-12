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    HaberlerEge Haberleri Sabancı, Bergama’nın gururu
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    12.03.2020 - 00:00 |

    Sabancı, Bergama’nın gururu

    Ankara’da yapılan 19 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonası’na katılan Bergama Belediyespor Badminton Takımı’ndan Bahar Sabancı ve partneri Nisanur Tuncer çift bayanlar kategorisinde Türkiye 3.’ncülüğü ile madalya aldı.

    Sabancı, Bergama’nın gururu

    157 kulüpten 600’e yakın sporcunun yer aldığı müsabakalara, Aybars Akeren, Bahar Sabancı ve Hayat Nur Açıksu ile katılan Bergama BLD Takımı ön eleme ile başladıkları başarı grafiğinde zirveye ulaştılar. Bu sonuçlarla kulüp sporcusu Bahar Sabancı, önümüzdeki ay Hırvatistan’da yapılacak olan Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

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