Sabredin, güneşli günler göreceğiz

Onu, Kovid-19 sürecinde hemen hemen tüm televizyon kanallarında yapıcı açıklamalarıyla gördük. İkna edici açıklamalarıyla vatandaşların ilgiyle izlediği, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bir an önce kendini dışarı atmak isteyen İzmirlilere de mesaj gönderdi.

gundemebakis.com’dan Halime Erdoğan’a açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özlü; Türkiye’nin vaka sayısında zirveyi aşarak inişe başladığını söyledi, durumun tersine dönmemesi için de önlemlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiğine dikkat çekti. 1963 Aydın doğumlu olan ve ilk-orta öğrenimini Ege’nin bu güzide kentinde tamamlayan Prof. Dr. Tevfik Özlü, İzmirlilere de çağrıda bulundu. Kendisinin de Egeli olduğuna vurgu yapan Özlü, şu noktaların altını çizdi:

“Ben, İzmirlilerin öne çıkan özelliği olan duyarlılıklarına sesleniyorum. İzmirliler yaşamayı, hayatı severler. Ben İzmirlilere şöyle hitap etmek istiyorum. Bu dönemde lütfen dikkat etsinler. Dışarıya çıkmasınlar. Bir süre daha tedbirlere uysunlar. Bu güzel havalara aldanmasınlar. Yaz geliyor, önümüzde daha çok güzel, güneşli günler olacak. Bizim normal hayata dönebilmek için bu dönemde çok tedbirli olmamız lazım ki bu süreç uzamasın, tersine çevrilmesin.” “İzmir, bu mevsimde çok güzeldir” diyen Prof. Tevfik Özlü, “Orada, bu havalarda evde kalmak diğer illere göre daha zor. Dışarıya çıkmasınlar lütfen. Bir süre daha tedbirlere uysunlar. Bu güzel havalara aldanmasınlar. İzmirlilere deniz için, tatil için biraz daha sabretmelerini öneriyorum” mesajını gönderdi

‘Her şey bize bağlı’

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, önlemleri uygulamada gevşeme olursa vaka eğrisinin yeniden yukarı ivme kazanacağı uyarısında bulundu, “Evde kalınmaya devam edilmeli. Çıkılmak zorundaysa da maskeler takılmalı, mesafe kuralına uyulmalı” dedi. Günlük vaka sayılarının birbiriyle uyumlu olduğunu kaydeden Özlü, “İyileşen hasta sayılarımız da artıyor. Yeni vaka sayısı, iyileşen vaka sayısının altında kalıyor. Bu da salgının artık kontrol altına alınmaya başlandığını gösteriyor. Bu durum, şu andaki mevcut toplam hasta sayımızı azaltacak. Böyle giderse, hasta oranımız azalacak demektir. Şu an itibariye Türkiye zirveyi aşmış ve inişe başlamış gibi gözüküyor. Rakamlar bunu destekliyor. Bunlar tabi aldığımız tedbirlere bağlı. Bu tedbirleri gevşetirsek eğri tekrar yukarı doğru çıkmaya başlayabilir. Onun için, ‘Her şey bitti’ diyerek tedbiri elden bırakmamak lazım. Evde kalmaya devam etmemiz lazım” dedi.

Virüsün gitmediğini, sokağa çıkmamızı beklediğini dile getiren Prof. Dr. Özlü, şu noktalara değindi:

“İyi gidişat, serbestiz, istediğimizi yaparız anlamına gelmiyor. Birdenbire bir serbestlik hissedip kalabalıklaşmaların olmaması gerekiyor. Tabii ki ihtiyaçlar temin edilecek, alışverişler yapılacak, ama bunu yaparken bir yığılma olmamalı. Sosyal mesafe korunmalı! İyi gidiyoruz ama bunu sürdürmemiz lazım. Bu salgını durdurmamız lazım. İnşallah bayramdan önce bunu başarabiliriz. Daha normal bir hayata hep birlikte geçebiliriz.”