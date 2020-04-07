BİST92.0710 EURO7,330,14USD6,77-0,11ALTIN361,513,12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sabuncubeli’nde kilometrelerce araç kuyruğu
    ABONE OL
    07.04.2020 - 07:00 | | TOLGA TAHÇI DHA

    Sabuncubeli’nde kilometrelerce araç kuyruğu

    KORONOVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında şehirlere giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından, İzmir Sabuncubeli Tüneli’nde uzun araç kuyrukları oluştu.

    Sabuncubeli’nde kilometrelerce araç kuyruğu

    KORONOVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında şehirlere giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından, İzmir Sabuncubeli Tüneli’nde uzun araç kuyrukları oluştu. Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğunlukta, izin belgesi olmayan vatanda, geri çevrildi. Tünele alınmadan yeniden İzmir yönüne yönlendirildi. Gıda ve hijyen ürünleri taşıyan TIR ve kamyonların yanı sıra, sağlık personelleri başta olmak üzere zorunlu görevlerde bulunanların geçişlerine ise izin verildi. İzmir’in Manisa’ya geçiş noktalarından olan Sabuncubeli Tüneli’nde de araç yoğunluğu sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Karaçam mevkisinden itibaren artan yoğunluk sebebiyle, sürücüler 6 kilometrelik yolu yaklaşık 2 saatte gelebildi.

    Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan bizizSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.
    daha fazla video için
    Hande Erçel günlük egzersizini takipçileriyle paylaştıTüm dünyada etkisini gösteremeye devam eden salgına karşı Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile önlem almak için gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüsten 1 polis hayatını kaybetti

    İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüsten 1 polis hayatını kaybetti

    Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

    Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

    Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

    Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

    Çin’de görevli öğretim üyesi Evrim Kanbur Milliyet’e konuştu: Salgın alarmı devam ediyor

    Çin’de görevli öğretim üyesi Evrim Kanbur Milliyet’e konuştu: Salgın alarmı devam ediyor

    Sıradaki Haber