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    05.02.2021 - 07:00 | | MEHMET ÇİL DHA

    Şadan Gökovalı Caddesi

    Datça’da, bir caddeye Halikarnas Balıkçısı’nın manevi oğlu Prof. Dr. Şadan Gökovalı’nın adı verildi. Belediye Meclisi, oybirliğiyle Yeni Çeşme Caddesi’nin adını ‘Şadan Gökovalı Caddesi’ olarak değiştirdi.

    Şadan Gökovalı Caddesi

    Datça’da, bir caddeye Halikarnas Balıkçısı’nın manevi oğlu Prof. Dr. Şadan Gökovalı’nın adı verildi. Belediye Meclisi, oybirliğiyle Yeni Çeşme Caddesi’nin adını ‘Şadan Gökovalı Caddesi’ olarak değiştirdi. Başkan Gürsel Uçar, “Kendisi, tarihi Antik Knidos Kenti’nin tanıtımında önemli hizmetler verdi” dedi. Gazeteci-yazar Prof. Dr. Şadan Gökovalı, 31 Aralık’ta, 82 yaşında yaşama veda etmişti.

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