Sadece adı hobi bahçesi

İzmir Güzelbahçe’nin Çamlı Mahallesi’nde ‘hobi bahçesi’ adı altında başlayan ruhsatsız yapılaşmalara belediye ‘dur’ dedi. Tarım ve SİT alanında yapılan villa tarzındaki bahçeli havuzlu konutlar için yıkım kararı aldıklarını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Vatandaşa mağdur olmamaları için süre verdik. Tahliye işlemlerini gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Süre sonunda yıkım işlemleri başlayacak, ilçemizde kaçak hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz” dedi. “Tarım alanına belediyeden ruhsat almadan her hangi bir yapı yapılamaz” diyen İnce, şöyle konuştu:



‘İzinleri var mı?’



“Alanda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden izinlerinin alındığı söyleniyor ama bizlere ulaşmış bir bilgi yok. Yapılan, ‘hobi bahçesi’ adı altında tarım alanlarının konutlaştırılmasına, imarlaştırılmasına yönelik izinsiz faaliyetlerdir. Bu işlemlerin hepsini yapan şahıslara soruyorum? Her hangi yetkili bir kurumdan ‘hobi bahçeleri’ adı altında alınmış bir izinleri var mıdır? Belediye Başkanı olarak kanunların bize vermiş olduğu yetkilerle tarım alanlarını korumayı bir görev biliyorum. Tarım alanlarını birlerine satıp konut, villa, ruhsatsız yapı yapılmasına izin vermedim, bundan sonrada izin vermeyeceğim. Pandemi sürecini de göz önünde bulundurup yıkım bir süreliğine durdurduk.”