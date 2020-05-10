Sadece Aydın değil Türkiye sahip çıktı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin altı yıl önce başladığı Ata Tohumu projesi katlanarak büyüyor. Birkaç avuç tohumla başlayıp şu anda milyonlarca fide üretir hale gelen Büyükşehir, projesiyle tüm Türkiye’ye örnek oldu. Ankara’dan Bursa’ya, Trabzon’dan Adana’ya, İstanbul’dan Konya’ya, ülkenin dört bir yanından gelen taleplere de imkânları oranında cevap veren Büyükşehir, hazırladığı domates, biber ve patlıcan tohumlarını zarflarla vatandaşa gönderdi.

Çok mutluyuz



Kırsal kalkınma ve yerel tarım ürünlerinin korunması konusunda değişeme yol açtıklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Türkiye’nin her yanından gelen talepler, vatandaşın projeyi sahiplendiğini gösteriyor. Değişim de bu sahiplenme sayesinde oldu. Büyükşehir olarak altı yıldır verdiğimiz emek yeşerdi ve yerel ürünlerin kokusu tüm ülkemize ulaştı. Bunun verdiği mutluluk ve güçle Ata Tohumlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.