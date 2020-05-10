Sadece bir kez ‘anne’ desinler

Her ikisi de serebral palsi hastası olan oğulları Ahmet (19) ile Yunus Emre’nin (10) yüzde 99 engelli olduğunu, onlarla bir odanın içinde yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Candemir, kızı Zeynep Sümeyye’nin (12) de sağlıklı bir çocuk olarak ilkokula gittiğini söyledi. Çocuklarını çok sevdiğini ve onların iyiliği için dua ettiğini belirten anne Candemir, sabah kalkıp engelli iki oğlunun ilaçlarını verip ve mamalarını yediriyor. Eşinin geçici olarak inşaat işlerinde çalıştığını söyleyen Candemir, evlerinin eski ve rutubetli olduğunu ve yeni bir eve taşınmak istediklerini belirtti, “Evlatlarımın daha güzel bir evde yaşamasını istiyorum” dedi. Çocukları için hep duacı olduğunu anlatan Candemir, “Bana bir kez anne deseler. Anneler Günümü kutlasalar” diye konuştu.