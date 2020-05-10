BİST97.845-0.56EURO7.700.22USD7.08-0.09ALTIN388.98-0.98
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sadece bir kez ‘anne’ desinler
    ABONE OL
    10.05.2020 - 00:01 |

    Sadece bir kez ‘anne’ desinler

    İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 3 çocuk annesi Şadiye Candemir (36), yüzde 99 engelli olan yatağa bağlı iki oğlunun hem eli ayağı, hem de hayat enerjisi oldu.

    Sadece bir kez ‘anne’ desinler

    Her ikisi de serebral palsi hastası olan oğulları Ahmet (19) ile Yunus Emre’nin (10) yüzde 99 engelli olduğunu, onlarla bir odanın içinde yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Candemir, kızı Zeynep Sümeyye’nin (12) de sağlıklı bir çocuk olarak ilkokula gittiğini söyledi. Çocuklarını çok sevdiğini ve onların iyiliği için dua ettiğini belirten anne Candemir, sabah kalkıp engelli iki oğlunun ilaçlarını verip ve mamalarını yediriyor. Eşinin geçici olarak inşaat işlerinde çalıştığını söyleyen Candemir, evlerinin eski ve rutubetli olduğunu ve yeni bir eve taşınmak istediklerini belirtti, “Evlatlarımın daha güzel bir evde yaşamasını istiyorum” dedi. Çocukları için hep duacı olduğunu anlatan Candemir, “Bana bir kez anne deseler. Anneler Günümü kutlasalar” diye konuştu. 

    MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için
    Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Görüntüler şoke etkisi yaratmıştı! Acı haber geldi...

    Görüntüler şoke etkisi yaratmıştı! Acı haber geldi...

    Annelere 10 bin 747 lira! Tek tek açıklandı...

    Annelere 10 bin 747 lira! Tek tek açıklandı...

    Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

    Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

    Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafeli bank" paylaşımı

    Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafeli bank" paylaşımı

    Sıradaki Haber