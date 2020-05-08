Sadece sağlıklı olmayı istedi...

13 aydır emekli maaşını alamayan ve kimsesi olmayan Humbul, kirasını ödeyemediği için evden de çıkmak zorunda kaldı. Kaymakamlığın kendisine tahsis ettiği 2 odalı konteynerde yaşamını sürdüren Humbul, “Yardıma muhtaç haldeyim” dedi. l DHA