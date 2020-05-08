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    HaberlerEge Haberleri Sadece sağlıklı olmayı istedi...
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    08.05.2020 - 00:04 |

    Sadece sağlıklı olmayı istedi...

    DENİZLİ’NİN Kale ilçesinde yaşayan emekli Ali Humbul (62), fıtık ameliyatı öncesinde internette gördüğü ‘Emekliye kolay kredi’ ilanı aracılığıyla iletişime geçtiği biri kadın 2 kişi tarafından dolandırıldı.

    Sadece sağlıklı olmayı istedi...

    13 aydır emekli maaşını alamayan ve kimsesi olmayan Humbul, kirasını ödeyemediği için evden de çıkmak zorunda kaldı. Kaymakamlığın kendisine tahsis ettiği 2 odalı konteynerde yaşamını sürdüren Humbul, “Yardıma muhtaç haldeyim” dedi. l DHA

    Fahretin Koca'dan "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz" paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz." uyarısında bulundu.
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    Hülya Avşar'ın köpeğiyle oyunuCorona virüsten korunmak için vaktini evde geçiren 56 yaşındaki Hülya Avşar, köpeğiyle oyuncak kavgası yaptığı anların videosunu paylaştı.
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