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    HaberlerEge Haberleri Sadece siperlik takmak yetmez
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    25.07.2020 - 00:01 |

    Sadece siperlik takmak yetmez

    Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, koronavirüsten korunmak için siperlik takmanın yeterli olmadığını, maskeyle birlikte kullanılması gerektiğini söyledi.

    Sadece siperlik takmak yetmez

    Maskenin yarattığı bazı olumsuzlukları yaşatmadığı için vatandaş tarafından tercih edilen plastik siperliklere karşı uyaran Rodoplu, “Bugünler sıcak, konforumuzu da tamamen bozuyor ama mutlaka maske takalım. Eğer ben hastalığı taşıyorsam siperliğin kenarlarından, alttan rahatlıkla çevreye bulaştırabilirim. Sokakta dolaşırken tek başına yeterli değil. ‘Daha kolay nefes alıp veriyorum’, ‘Karşı taraf ne konuştuğumu görüyor’, ‘Maskenin o terletme ve nefes alıp verirken zorlanma etkisi yok’ diyerek tek başına siperliğe güvenmeyelim” dedi.

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