20.02.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR
Saffet Tonguç’a meslek ödülü
İzmir Gündoğdu Rotary Kulübü’nün 2019-2020 yönetimi Meslek Hizmet Ödülü, bu yıl profesyonel rehber ve kitap yazarı Saffet Emre Tonguç’a verildi.
İzmir Gündoğdu Rotary Kulübü’nün 2019-2020 yönetimi Meslek Hizmet Ödülü, bu yıl profesyonel rehber ve kitap yazarı Saffet Emre Tonguç’a verildi. Küçük Kulüp Alyans Restoran’da gerçekleşen ve Rotary 2440 Bölge Guvernörü Fatih Akçiçek ve eşi Yeşim Akçiçek’in de yeraldığı gece Tonguç’un keyifli sunumuyla renklendi. Kulüp Başkanı Banu Lebe, Tonguç’un ‘Kanatlarımda İstanbul’ kitabının gecede satışından elde edilecek gelirin Uluslararası Çocuk Felcini Önleme Projesi’ne aktarılacağını söyledi.
Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandıGezi Parkı olaylarına ilişkin davada dün beraat kararıyla birlikte tahliye olan ve hakkında başka soruşturmadan gözaltı kararı verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Mezarlıkta bulunan 'Fındık' okulun maskotu olduTokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu oldu. Okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, zaman zaman derslere de katılırken, öğrencilere keyifli zamanlar geçiriyor.