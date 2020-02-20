Saffet Tonguç’a meslek ödülü

İzmir Gündoğdu Rotary Kulübü’nün 2019-2020 yönetimi Meslek Hizmet Ödülü, bu yıl profesyonel rehber ve kitap yazarı Saffet Emre Tonguç’a verildi. Küçük Kulüp Alyans Restoran’da gerçekleşen ve Rotary 2440 Bölge Guvernörü Fatih Akçiçek ve eşi Yeşim Akçiçek’in de yeraldığı gece Tonguç’un keyifli sunumuyla renklendi. Kulüp Başkanı Banu Lebe, Tonguç’un ‘Kanatlarımda İstanbul’ kitabının gecede satışından elde edilecek gelirin Uluslararası Çocuk Felcini Önleme Projesi’ne aktarılacağını söyledi.