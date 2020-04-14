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    HaberlerEge Haberleri ‘Sağduyunuz için teşekkür ederim’
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    14.04.2020 - 07:00 |

    ‘Sağduyunuz için teşekkür ederim’

    İçişleri Bakanlığı’nın geçen hafta sonu için aldığı sokağa çıkma kararında İzmir’in önlemlere büyük oranda uyduğu gözlendi.

    ‘Sağduyunuz için teşekkür ederim’

    İçişleri Bakanlığı’nın geçen hafta sonu için aldığı sokağa çıkma kararında İzmir’in önlemlere büyük oranda uyduğu gözlendi. Cumartesi ve Pazar günü dışarı çıkmamaya çalışan İzmirliler sağduyulu davrandı.
    İzmir Valisi Erol Ayyıldız, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına yardımcı oldukları ve duyarlı davrandıkları gerekçesiyle tüm vatandaşladra teşekkür etti. Ayyıldız, şu vurguları yaptı: “Kovid-19 salgınının önlenmesi amacıyla Hükümetimizin ve Valiliğimizin aldığı tedbirlere bugüne kadar uyan, Cumartesi ve Pazar günlerinde yüzde 100 oranında sokağa çıkmayarak evlerinde kalan İzmirli tüm hemşehrilerime afiyet ve teşekkürlerimi arz ediyorum.”

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