Sağlığına kavuştu rektörü ziyaret etti

Ameliyat olması için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahi Ana Bilim Dalı’na sevk edilen Bozkurt’un dalak kısmındaki 4 santimetre büyüklüğündeki kist, Doç. Dr. Emre Divarcı tarafından robotik cerrahi yöntemiyle çıkarıldı. Ameliyat, 8 milimetrelik 2 delik ve kameranın yerleştirildiği 12 milimetrelik bir delik açılarak yapıldı. Bozkurt, hastaneden taburcu edildikten sonra ailesiyle Doç. Dr. Divarcı ile Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ı ziyaret etti.



‘Hiçbir iz kalmadı’



Dalak kisti ameliyatlarının riskli olduğunu belirten Divarcı, “Eğer kistin bir kısmı dalakta kalsa bu ileride kansere neden olabilir. Takip ettiğimiz bilimsel çalışmalara göre biz ülkemizde ve dünyada çocuklarda ilk robotik dalak kisti ameliyatını gerçekleştirdik” dedi. Ağrı nedeniyle çok zor günler yaşadığını dile getiren Bozkurt da, “Vücudum da hiçbir iz kalmadı. Artık karnımda ağrımıyor. Okuluma yeniden başladım. Hemşire olmak istiyorum” diye konuştu. Rektör Budak da, Egeli hekimlerin birçok alanda başarılı operasyonlara imza attığını dile getirdi.