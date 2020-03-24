Sağlığınız için evde kalın

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de spor faaliyetlerini durma noktasına getiren koronavirüse karşı alınan tedbir kararlarına bir destek de Türkiye Spor Hekimleri Derneği’nden geldi. Toplu haldeki idmanların sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirten Spor Hekimler Derneği’nden yapılan açıklamada, “Ülkemizde tüm spor organizasyonları ertelendiği duyurulmuştur. Birey ve toplum sağlının tehdit altında olduğu ve riskin daha da arttığı bu olağanüstü günlerde gerekli her türlü tedbirin alınması hayati önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.



‘Bireysel çalışın’



Sporcuların egzersiz programlarını bireysel olarak kendi evlerinde yapmaları gerektiğine dikkat çeken Dernek yönetimi, “Spor organizasyonları ve müsabakalarının tekrar başlama tarihinin henüz açıklanmadığı bu dönemde toplu halde yapılacak antrenmanların hem sporcu hem de spor endüstrisi çalışanları için risk oluşturması nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ‘Evde Kal’ çağrısına uyulması gerekiyor. Bireysel ev egzersiz programlarını uygulamalarının doğru olacağı kanaatindeyiz”