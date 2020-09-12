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    HaberlerEge Haberleri ‘Sağlığınız için üç kurala mutlaka uyun’
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    12.09.2020 - 07:00 |

    ‘Sağlığınız için üç kurala mutlaka uyun’

    Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ile Başkan Muhittin Selvitopu, birim amirleriyle birlikte İnönü Caddesi’nin Hatay bölümünde denetim yaptı.

    ‘Sağlığınız için üç kurala mutlaka uyun’

    Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ile Başkan Muhittin Selvitopu, birim amirleriyle birlikte İnönü Caddesi’nin Hatay bölümünde denetim yaptı. Esnaf ve vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması istendi. Salgının yeniden hız kazandığını hatırlatan Selvitopu, “Herkes, kendisinin ve çevresinin sağlığı için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uysun” dedi.

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