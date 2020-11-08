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    HaberlerEge Haberleri Sağlık Caddesi’nde yollar iyileştiriliyor
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    08.11.2020 - 02:42 |

    Sağlık Caddesi’nde yollar iyileştiriliyor

    Aydın Büyükşehir Belediyesi konforlu ve güvenli yollar oluşturmak için çalışmalarını birçok noktada eş zamanlı olarak sürdürüyor.

    Sağlık Caddesi’nde yollar iyileştiriliyor

    Kentin ihtiyaçları doğrultusunda kalıcı çözümler üreten Büyükşehir Belediyes, Efeler’de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sağlık Caddesi’nde sıcak asfalt çalışması yapılıyor. Asfaltlama çalışmalarıyla eş zamanlı olarak birçok noktada da parke kaplama işlemleri sürüyor.

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