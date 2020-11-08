Sağlık Caddesi’nde yollar iyileştiriliyor

Kentin ihtiyaçları doğrultusunda kalıcı çözümler üreten Büyükşehir Belediyes, Efeler’de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sağlık Caddesi’nde sıcak asfalt çalışması yapılıyor. Asfaltlama çalışmalarıyla eş zamanlı olarak birçok noktada da parke kaplama işlemleri sürüyor.