Sağlık çalışanına ekipman desteği

500 çalışan için hazırlanan, maske, siperlik ve tulumdan oluşan ekipmanlar, Başkan Erhan Kılıç tarafından Seyfi Demirsoy ve Kadın Doğum hastanelerine teslim edildi. Başhekimlerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıç, ekipman desteğinin düzenli olarak sağlanacağını belirtti, “Çorbada tuzumuz olsun istedik” dedi.