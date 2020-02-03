03.02.2020 - 00:02 |
Sağlık çalışanına sınav müjdesi
Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, sendika olarak yaptıkları girişimler sonucunda, sağlık çalışanları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacağını duyurdu. Sınavın uzun bir süre sonra yapılacak olmasının sağlık çalışanları adına sevindirici olduğunu belirten Özdemir, “Çalışanlar için kritik öneme sahip olan bu sınavın her yıl düzenli bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini bir kez daha dile getiriyoruz. Yapılacak sınavın, sağlık çalışanı arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sınav, 19 Nisan’da gerçekleştirilecek. Başvurular da 14 Şubat’a kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacak” dedi.
Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.