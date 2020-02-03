Sağlık çalışanına sınav müjdesi

Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, sendika olarak yaptıkları girişimler sonucunda, sağlık çalışanları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacağını duyurdu. Sınavın uzun bir süre sonra yapılacak olmasının sağlık çalışanları adına sevindirici olduğunu belirten Özdemir, “Çalışanlar için kritik öneme sahip olan bu sınavın her yıl düzenli bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini bir kez daha dile getiriyoruz. Yapılacak sınavın, sağlık çalışanı arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sınav, 19 Nisan’da gerçekleştirilecek. Başvurular da 14 Şubat’a kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacak” dedi.