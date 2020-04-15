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    HaberlerEge Haberleri Sağlık çalışanları için öykü yarışması
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    15.04.2020 - 07:00 |

    Sağlık çalışanları için öykü yarışması

    İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman AŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir öykü yarışması düzenliyor.

    Sağlık çalışanları için öykü yarışması

    İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman AŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir öykü yarışması düzenliyor. Yarışma için, Kovid-19 salgınında fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarıyla ilgili öyküler yazılacak. İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer ile yazar ve şair Sunay Akın’ın da jüri üyesi olacağı yarışmada ödül alan öyküler, kitap haline getirilecek. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kategorilerinde düzenlenecek olan yarışma için başvurular, 16 Nisan’a kadar izmircocuk@izelman.com.tr adresine yapılabilecek.

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