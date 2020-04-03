Sağlık çalışanları için seferberlik

Edremit Belediyesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde koronavirüsle mücadele ediyor. Başkan Selman Hasan Arslan’ın sağlık çalışanlarının belediyeye ait tesislerde ücretsiz olarak konaklayabileceğini açıklamasının ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü ile protokol imzalandı. Başkan Arslan, “Bu zorlu günlerde gece gündüz bizim sağlığımız için kendi sağlıklarını hiçe sayan tüm sağlık personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.