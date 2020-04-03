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    HaberlerEge Haberleri Sağlık çalışanları için seferberlik
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    03.04.2020 - 07:00 |

    Sağlık çalışanları için seferberlik

    Edremit Belediyesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde koronavirüsle mücadele ediyor.

    Sağlık çalışanları için seferberlik

    Edremit Belediyesi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde koronavirüsle mücadele ediyor. Başkan Selman Hasan Arslan’ın sağlık çalışanlarının belediyeye ait tesislerde ücretsiz olarak konaklayabileceğini açıklamasının ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü ile protokol imzalandı. Başkan Arslan, “Bu zorlu günlerde gece gündüz bizim sağlığımız için kendi sağlıklarını hiçe sayan tüm sağlık personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

    İletişim Başkanı Altun’dan ‘ Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ video paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ dayanışma kampanyasını anlatan bir video paylaştı.
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    Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden corona dansıOyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan corona virüs salgını nedeniyle ikizleriyle birlikte kendilerini karantinaya aldılar. Evde eğlenceli vakit geçiren çift, corona dansı yaptığı anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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