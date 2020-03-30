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    HaberlerEge Haberleri Sağlık çalışanları için tatlı ikram
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    30.03.2020 - 00:03 |

    Sağlık çalışanları için tatlı ikram

    Sağlık çalışanları için tatlı ikram

    Yamanlar Lions Kulübü, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına simit, boyoz, çay ve kuru pasta ikram etti.

    Eski Başkan Turan Ara, “Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı bizler Sağlık Bakanlığı’nın ‘Evde Kal’ çağrısına uyarak evimizdeyiz.
    Ancak bizim için, sevdiklerimiz için ve hiç tanımadıkları insanlar için evinde kalmayan, en riskli grup olan sağlık çalışanları 7 gün 24 saat görev başında. Onlar için hareke geçtik, bir takım ikramlar hazıtladık” dedi.

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