15.03.2020 - 00:00 |
Sağlık çalışanları yeşil sahaya iniyor
Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanlığı her yıl olduğu gibi bu yılda geleneksel halı saha sağlık turnuvası adı altında kurumlar arası futbol turnuvası düzenliyor.
Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, “Spor dostluktur, mutluluktur ve sağlıktır anlayışı ile başlattığımız ve geleneksel hale getirdiğimiz futbol turnuvasının centilmenlik, birlik ve beraberlik adına 2’sini düzenliyoruz. Geleneksel futbol sağlık turnuvasına İzmir’de tüm hastaneler ve sağlık tesislerinin davet ediyoruz” dedi.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.