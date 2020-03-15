BİST95.6052,10EURO7,05-0,37USD6,330,22ALTIN311,14-2,88
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sağlık çalışanları yeşil sahaya iniyor
    ABONE OL
    15.03.2020 - 00:00 |

    Sağlık çalışanları yeşil sahaya iniyor

    Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanlığı her yıl olduğu gibi bu yılda geleneksel halı saha sağlık turnuvası adı altında kurumlar arası futbol turnuvası düzenliyor.

    Sağlık çalışanları yeşil sahaya iniyor

    Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, “Spor dostluktur, mutluluktur ve sağlıktır anlayışı ile başlattığımız ve geleneksel hale getirdiğimiz futbol turnuvasının centilmenlik, birlik ve beraberlik adına 2’sini düzenliyoruz. Geleneksel futbol sağlık turnuvasına İzmir’de tüm hastaneler ve sağlık tesislerinin davet ediyoruz” dedi.

    Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (14 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor'da eleme adayı kim oldu? (15 Mart) Survivor 2020'de bu akşam dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

    Survivor'da eleme adayı kim oldu? (15 Mart) Survivor 2020'de bu akşam dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

    İşte 15 soruda Corona virüste çalışma hakları

    İşte 15 soruda Corona virüste çalışma hakları

    TikTok'un özelliği Instagram'a geliyor!

    TikTok'un özelliği Instagram'a geliyor!

    Sularını kaybetti hayalet kasabaya dönüştü!

    Sularını kaybetti hayalet kasabaya dönüştü!

    Sıradaki Haber