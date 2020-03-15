Sağlık çalışanları yeşil sahaya iniyor

Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, “Spor dostluktur, mutluluktur ve sağlıktır anlayışı ile başlattığımız ve geleneksel hale getirdiğimiz futbol turnuvasının centilmenlik, birlik ve beraberlik adına 2’sini düzenliyoruz. Geleneksel futbol sağlık turnuvasına İzmir’de tüm hastaneler ve sağlık tesislerinin davet ediyoruz” dedi.