‘Sağlık çalışanlarına destekler sürecek’

Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanlığı teşkilat toplantısı yapıldı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş’un da katıldığı etkinlikte, Kovid-19’dan tüm dünyanın olumsuz etkilendiğini belirtildi. İzmir Şube Başkanı Ekrem Özdemir, “Bizler üyelerimizin, sağlık çalışanlarının kapısını sadece yetki dönemlerinde çalanlardan asla olmadık, olmayacağız. Yaşatma idealiyle ter döken, emekçileri layıkıyla temsil etmeye çalışıyoruz” dedi. Genel Başkan Durmuş da, pandemi sürecinde sağlıkçıların büyük bir mücadele gösterdiğini ifade etti.