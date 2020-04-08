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    HaberlerEge Haberleri Sağlık çalışanlarına elleriyle kek yaptı
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    08.04.2020 - 00:02 |

    Sağlık çalışanlarına elleriyle kek yaptı

    Manisa’da yaşayan 5 yaşındaki Bilge Zavlak, yeni tip koronavirüsle mücadelenin sürdüğü Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde yoğun şekilde çalışan sağlık çalışanlarına annesiyle birlikte kek yaptı.

    Sağlık çalışanlarına elleriyle kek yaptı

    Türk Kızılay’da çalışan babası İbrahim Zavlak’tan hastane personeline kumanya dağıtılacağını öğrenen 5 yaşındaki Bilge, babasına sağlık çalışanlarına kek yapmak istediğini, kumanyaların arasına bunun da eklenmesini istediğini söyledi. Annesinin de desteğiyle yaptığı kekin üzerine “Bu keki sizin için yaptık, afiyet olsun, sizi çok seviyorum” notunu ekleyen Bilge, hazırladığı keki babasıyla sağlık personeline gönderdi. l AA

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