12.04.2020 - 00:01 |
Sağlık çalışanlarına sıcacık çorba ikramı
Akhisar Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgını sebebiyle yoğun bir tempoda çalışan sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramında bulundu, çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Bu zor günlerin birlik içinde aşılacağına değinen Başkan Besim Dutlulu, “Halkımızın sağlığı için ailelerinden ve sevdiklerinden uzak bir şekilde gece gündüz çalışıyorlar. Bir nebze de olsa içlerini ısıtabildiysek ne mutlu bizlere” dedi.
Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.