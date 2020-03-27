27.03.2020 - 07:00 | | FATİH DOĞAN AA
Sağlık çalışanlarına yüz koruyucu siper
Uşak Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, yeni tip koronavirüse karşı özveriyle çalışan sağlık personeline, gündüz bilim merkezinde gece ise evlerine taşıdıkları 3 boyutlu yazıcılarla “yüz koruyucu siper” üretiyor.
Uşak Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, yeni tip koronavirüse karşı özveriyle çalışan sağlık personeline, gündüz bilim merkezinde gece ise evlerine taşıdıkları 3 boyutlu yazıcılarla “yüz koruyucu siper” üretiyor. Merkezin müdürü Hakan Erdal, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un talimatı üzerine, gönüllü öğretmenlerle koruyucu siper üretmeye karar verdiklerini söyledi. Erdal, sağlık personelinin hastaya temasında virüs bulaşmasını en aza indirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.
KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.