Sağlık çalışanlarına yüz koruyucu siper

Uşak Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, yeni tip koronavirüse karşı özveriyle çalışan sağlık personeline, gündüz bilim merkezinde gece ise evlerine taşıdıkları 3 boyutlu yazıcılarla “yüz koruyucu siper” üretiyor. Merkezin müdürü Hakan Erdal, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un talimatı üzerine, gönüllü öğretmenlerle koruyucu siper üretmeye karar verdiklerini söyledi. Erdal, sağlık personelinin hastaya temasında virüs bulaşmasını en aza indirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.