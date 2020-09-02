Sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyorlar

Muğla Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik 11 ilçede 14 resmi plakalı otobüsle sürdürdüğü ücretsiz servis hizmetini 31 Aralık’a kadar uzattı. Büyükşehir, 20 Mart’tan bu yana 53 bin 132 kez sağlık emekçilerini taşıdı. Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, “Sağlık çalışanlarımızın tümüne teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum. Virüsle mücadelede en ön cephede savaşan, bu süreçte ailelerinden, sevdiklerinden uzak kalan, fedakar sağlık çalışanlarımız için ne yapsak az” diye konuştu.