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    04.01.2021 - 00:03 |

    Sağlık emekçilerine yılbaşı paketi

    Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, eşi Nazlı Kaplan’la birlikte geçen mart ayından bu yana Kovid-19’la örnek bir mücadele sergileyen sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

    Sağlık emekçilerine yılbaşı paketi

    Ziyarette Koçarlı Entegre Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Şencan, Başkan Kaplan’a eşlik etti. Sağlık çalışanlarına içinde kolonya, kuru incir, kekik yağı ve keçiboynuzu pekmezi gibi doğal ürünlerin yer aldığı paketleri hediye eden Başkan Kaplan, yeni yıllarını da kutladı. Özverili çalışmalarından dolayı sağlık emekçilerine teşekkür eden Başkan Kaplan, “Bu illet başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere hepimizi ciddi bir şekilde etkiledi. Kıymetli doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımız hayatlarını kaybetti.

    Benim gözümde ve milletimizin gözünde eminim ki onlar şehittir. Bir nebze olsun onları hatırlamak, yeni yıllarını kutlamak, onlarla beraber olduğumuzu hissettirme, gönlümüzün ve dualarımızın onlar olduğunu söylemek istedik. Rabbim 2021 yılını koronavirüsten arınmış bu illetle mücadelede başarılı olduğumuz bir yıl olmasını nasip etsin” diye konuştu.

     

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