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    HaberlerEge Haberleri Sağlık emekçisine teşekkür belgesi
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    30.09.2020 - 00:03 |

    Sağlık emekçisine teşekkür belgesi

    Sağlık emekçisine teşekkür belgesi

    Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 43 ana bilim dalı bulunan EÜ Tıp Fakültesi’nin birimleriyle bir araya geldi. Sağlık çalışanlarının salgın sürecinde önemli bir savaş verdiğini söyleyen Budak, “Değerli hocalarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Biz hastane alt yapımızı sürekli güçlendiriyoruz, onlar da başarılı uygulamalarıyla bizleri gururlandırıyor. Salgın sürecinde fedakârca çalışan sağlık personelimizin de sorunlarını dinledik” diye konuştu. Rektör Budak, pandemi sürecinde görev alan sağlık çalışanlarına “Teşekkür Belgesi” takdim etti. 

    Çocuk eğitimine sosyolojik bakış

    Öte yandan, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Belgin Arslan Cansever ve EÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Pelin Önder Erol’un editörlüğünü yaptıkları; Çağdaş Toplumda Çocukları Eğitmek Üzerine Sosyolojik Perspektifler kitabı yayımlandı. Budak kitabın, Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen yayınevlerinden biri olan IGI Global tarafından ‘Başlıca Referans Kaynağı’ olarak basılmaya değer bulunduğunu açıkladı.

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