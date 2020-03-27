Sağlık her şeyden daha önemli

Koronavirüs nedeniyle hayatın durduğu bir iklimde, spor müsabakalarının da durması elbette kaçınılmaz oldu. Birçok spor dalında faaliyetlere ara verilirken, en sancılı geçeniyse futbol oldu. Neden diye soracak olanlaraysa cevabı açık: para...



Tabii futboldaki mali döngü çok büyük olduğu için üstüne çok konuşulmuş olsa da teniste de çok ilginç dedikodular dolaşıyor. Bunların en başındaysa bazı kulüplerin, yasaklara rağmen "merdivenaltı" misali profesyonel sporcularıyla antrenmanlarına devam ettiği iddiaları geliyor.



Açıkçası iddiaların ciddiyetini gördükçe kanım donuyor. Bu nasıl bir hırs? Şimdi kimileri diyebilir ki "Teniste oyuncular arasında sosyal mesafe oldukça yüksek ve temas yok." Allah aşkına temas yok da o tenis topu elden ele gitmiyor mu acaba? Uzmanlar en büyük tehlikenin ellerimizde olduğunu bas bas bağırırken, elden ele dolaşan tenis toplarımız, oldukça riskli değil mi?

İşte bu yüzden "Bana bir şey olmaz" düşüncesinin sportif tezahürü olan "Benim branşımda risk yok" düşüncesini zihnimizden söküp atmamız gerekiyor. Yaşanan musibetin acı bir örneğini mi istiyorsunuz? Ne yazık ki var...



Brezilyalı 20 yaşındaki tenisçi Thiago Wild için yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı! Peki Wild kim mi? Dünya sıralamasında 114. olan ve Şili Açık Şampiyonluğu kazanmış gencecik bir yetenek...

Turnuvalar kazanan genç ve kariyerli bir tenis oyuncusunun dahi virüsten etkilendiği şu günlerde en büyük tavsiyem; kimse egolarına ve hırslarına esir olup da hem kendini, hem de çevresini riske atmasın.



Bakın bugün birçok antrenör, formda kalmak için yapılacak egzersizleri sosyal medya aracılığıyla takipçilerine sunuyor. Bu imkandan yararlanmakta fayda var.

Ben de bu kapsamda önümüzdeki hafta kaleme alacağım yazımda doğrudan tenis sevdalıları için doğru egzersizleri başta Küçük Kulüp'teki antrenörümüz Uğur Hoca olmak üzere, uzmanlardan öğrenip sizlerle paylaşacağım.

Unutmayın, hiçbir kupa ve madalya hayatınızdan daha değerli değildir.