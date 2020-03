‘Sağlık her şeyden daha önemli’

Çapar, “Ülkemizde koronavirüs nedeniyle birçok kişi hayatını kaybetti. Bu durum çok ciddi. Daha fazla can kaybı olmaması için lütfen herkes evinde kalsın. Elinden geldiğince kurallara uymaya çalışsın. Ailemizin ve sevdiklerimizin sağlığı her şeyden önemli. Bu virüs salgını nedeniyle insanlar evine ekmek götüremiyor ve bu can sıkıcı bir durum. Bir futbolcu olarak ben de ekmeğimi bu işten kazanıyorum ancak her şeyden önce sağlık geliyor. Sağlık olmazsa hiçbir işin bir önemi ve kıymeti yok. O yüzden herkes evinde kalsın” dedi. l İZMİR Milliyet