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    HaberlerEge Haberleri Sağlık kahramanları unutulmadı
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    04.02.2021 - 00:01 |

    Sağlık kahramanları unutulmadı

    Sağlık kahramanları unutulmadı

    Ayvalık Belediyesi, pandemi sürecinde yaşamlarını tehlikeye atan, çok sayıda meslektaşını yitiren ve fedakârca çalışan sağlık emekçilerini unutmadı. Özel Kalem Müdürü Arda Bayri, Ayvalık Devlet Hastanesi çalışanlarını ziyaret etti. Bayri, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in hazırlattığı 400 adet hediye çantasını sağlık çalışanlarına ulaştırdı. Bayri, “Ayvalık halkı adına sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Belediye olarak yanlarında olmak istedik” dedi.

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