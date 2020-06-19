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    HaberlerEge Haberleri ‘Sağlık merkezi kapalı kalamaz’
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    19.06.2020 - 00:00 |

    ‘Sağlık merkezi kapalı kalamaz’

    Bornova Naldöken’deki 11 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nin deprem riski nedeniyle en az 8 ay boyunca kapatılarak güçlendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkınca, Bornova Belediyesi devreye girdi. Sağlık Merkezi, çalışmaların devam edeceği süre boyunca Belediye’ye ait Naldöken Kültür Merkezi’nde hizmet verecek. Başkan Mustafa İduğ, “Bu sağlık merkezinin 8 ay kapalı kalmasına izin veremeyiz. Kültür Merkezimiz bu dönemde kullanımlarına sunulacak, ihtiyaç duydukları süre boyunca kullanabilecekler” açıklamasını yaptı.

    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar teröristlerin inlerindeMilli Savunma Bakanlığı, devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ettiğini bildirdi.
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