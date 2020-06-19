‘Sağlık merkezi kapalı kalamaz’

Bornova Naldöken’deki 11 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nin deprem riski nedeniyle en az 8 ay boyunca kapatılarak güçlendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkınca, Bornova Belediyesi devreye girdi. Sağlık Merkezi, çalışmaların devam edeceği süre boyunca Belediye’ye ait Naldöken Kültür Merkezi’nde hizmet verecek. Başkan Mustafa İduğ, “Bu sağlık merkezinin 8 ay kapalı kalmasına izin veremeyiz. Kültür Merkezimiz bu dönemde kullanımlarına sunulacak, ihtiyaç duydukları süre boyunca kullanabilecekler” açıklamasını yaptı.