‘Sağlık personeli için teması azaltın’

Güçlükle nefes alıp konuşabildiği görülen Sabay, “Kesik nefesim dışında iyiyim. Hiç maskesiz, sipersiz çalışmadım, çok korundum ama yine de olmadı. Sağlık çalışanlarını yormamak için kalabalık ortamlardan, kafelerden, hastanelerden, pazardan, çarşıdan uzak durun. İhtiyaçlarınızı internetten alın. Onlar da hastalanırsa inanın bize bakacak kimse olmayacak” ifadesini kullandı. Sabay’ın hastanede tedavisine başlandığı gün, aynı hastalıktan babaannesini kaybettiği öğrenildi. l AA