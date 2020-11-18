18.11.2020 - 00:04 |
‘Sağlık personeli için teması azaltın’
Soma Devlet Hastanesi’nde Kovid-19 tedavisi gören İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Canan Sabay, sosyal medyadan paylaştığı videolu mesajla hastalığa karşı uyarılarda bulundu.
Güçlükle nefes alıp konuşabildiği görülen Sabay, “Kesik nefesim dışında iyiyim. Hiç maskesiz, sipersiz çalışmadım, çok korundum ama yine de olmadı. Sağlık çalışanlarını yormamak için kalabalık ortamlardan, kafelerden, hastanelerden, pazardan, çarşıdan uzak durun. İhtiyaçlarınızı internetten alın. Onlar da hastalanırsa inanın bize bakacak kimse olmayacak” ifadesini kullandı. Sabay’ın hastanede tedavisine başlandığı gün, aynı hastalıktan babaannesini kaybettiği öğrenildi. l AA