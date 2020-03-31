31.03.2020 - 07:00 |
Sağlık-Sen İzmir’den ‘Görev şehidi’ çağrısı
Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, koronavirüs ile fedakarca mücadele eden ve görev sırasında vefat eden sağlık çalışanlarının ‘Görev şehidi’ sayılması gerektiğini söyledi.
Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, koronavirüs ile fedakarca mücadele eden ve görev sırasında vefat eden sağlık çalışanlarının ‘Görev şehidi’ sayılması gerektiğini söyledi. Görevi başında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınlarının da, şehit yakınlarının yararlandığı tüm imkanlardan yararlanması gerektiğini belirten Özdemir, “Bu vesile ile hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz” dedi.
KKTC'den gelen 332 kişi Karaman'da yurda yerleştirildiKKTC'den gelen 332 kişi, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Karaman'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.