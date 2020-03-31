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    HaberlerEge Haberleri Sağlık-Sen İzmir’den ‘Görev şehidi’ çağrısı
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    31.03.2020 - 07:00 |

    Sağlık-Sen İzmir’den ‘Görev şehidi’ çağrısı

    Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, koronavirüs ile fedakarca mücadele eden ve görev sırasında vefat eden sağlık çalışanlarının ‘Görev şehidi’ sayılması gerektiğini söyledi.

    Sağlık-Sen İzmir’den ‘Görev şehidi’ çağrısı

    Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, koronavirüs ile fedakarca mücadele eden ve görev sırasında vefat eden sağlık çalışanlarının ‘Görev şehidi’ sayılması gerektiğini söyledi. Görevi başında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınlarının da, şehit yakınlarının yararlandığı tüm imkanlardan yararlanması gerektiğini belirten Özdemir, “Bu vesile ile hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz” dedi.

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