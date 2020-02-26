Sağlık tamam maden sırada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kınık’ta açılması planlanan Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu için onay verdi. İlçede çalışmaları süren madenin hizmete girmesinden sonra bu alanda bir fakülte için de girişimler başlayacak.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Kınık ziyareti sırasında söz verdiği üniversite sözü yaşama geçiriliyor. Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer tarafından, ilçeye üniversite kazandırma konusundaki çalışmalar sürdürülüyordu. Bu çalışmalarda Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş ile üniversite heyeti, Kınık’ta Bakırçay Üniversitesi’ne bağlı sağlık meslek yüksekokulu için alternatif yerler belirlemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kınık Belediyesi’ni ziyareti sırasında Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş ve Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer’den bilgi aldıktan sonra yüksekokulun kurulmasına onay verdi.

‘Hayırlı olsun’

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Kınık’a açılacak olan yüksekokulda optisyenlik, ortez, protez, yaşlı bakım teknikerliği ve podoloji gibi bölümlerin yer alacağını belirtti. Kınık’ın yıllardır özlemi olan üniversiteyle ilgili desteği için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Doğruer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son Başbakanımız ve İzmir Milletvekilimiz Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve İzmir Milletvekilimiz Hamza Dağ, Bakırçay Üniversitesi Rektörü Mustafa Berktaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kınık Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu’nun ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Kınık’ta kömür madeninin de önümüzdeki aylarda hizmete girmesi bekleniyor. Maden açılmasının ardından Bakırçay Üniversitesi’ne bağlı bir maden fakültesi için de çalışmalar yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.